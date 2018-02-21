РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 фев. В подмосковном Дзержинском в 2017 году для врачей-специалистов из муниципального жилищного фонда выделили четыре квартиры, сообщил глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

В среду Панаморенко представил жителям горокруга ежегодный отчет по итогам работы за прошлый год.

«Главная задача на сегодня – это закрепление врачей-специалистов. В 2017 году врачам-специалистам было выделено четыре квартиры из муниципального жилищного фонда», – сказал Панаморенко.

Он пояснил, что в 2016 году медикам предоставили пять квартир и пять комнат. В 2017 году три врача получили квартиры. Жилье выделили также одному медработнику. Также в минувшем году власти предоставили медицинским специалистам четыре комнаты.

По словам Панаморенко, в рамках реализации программы губернатора в 2017 году в Дзержинской городской больнице провели капитальный ремонт приемного, оториноларингологического, реанимационно-анестезиологического отделений. Была приведена в порядок территория больницы, ее озеленили и убрали сухостой.

«В 2018 году планируется ремонт кровли и фасада главного корпуса», - заключил Панаморенко.

В 2017 году в Московской области жилье в рамках социальной ипотеки приобрели 293 медицинских работника. Реализация подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы была запущена в 2016 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в целях решения жилищной проблемы врачей, учителей, молодых ученых и молодых уникальных специалистов региона.