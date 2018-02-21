РИАМО - 21 фев. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости российских губернаторов-блогеров за январь 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Рейтинг построен на основе базы системы «Медиалогия», включающей более 43,4 тысячи источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами в январе стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым). Четвертое место занял Евгений Куйвашев (Свердловская область), пятую строчку занял Андрей Воробьев. В частности, СМИ цитировали опубликованное в Instagram поздравление Воробьева с праздником Крещения.

Топ-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров замкнули Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия), Максим Решетников (Пермский край) и Егор Борисов (Саха).