РИАМО - 21 фев. В отношении жительницы подмосковного Дедовска в городском округе Истра по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации 10 иностранцев, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

В ходе проверки, проведенной Истринской городской прокуратурой, установлено, что жительница города Дедовска фиктивно зарегистрировала в своей квартире 10 иностранных граждан. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении виновного лица к уголовной ответственности.

«По результатам их рассмотрения материалов отдел дознания ОМВД России по городскому округу Истра возбудил уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

Ход предварительного расследования находится в Истринской городской прокуратуре на контроле.