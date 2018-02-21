РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 фев. В офисах многофункционального центра (МФЦ) Дзержинского в 2017 году предоставили жителям более 340 услуг, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

В среду он представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации за прошлый год.

«С 2014 по 2017 год наблюдается существенное увеличение перечня услуг, предоставляемых через МФЦ. На конец 2014 года через МФЦ предоставлялось 107 услуг, в том числе: федеральных – 24, региональных – 39, и муниципальных – 24. В 2017 году через МФЦ города предоставляется уже 347 видов услуг», – сказал Панаморенко.

По его словам, в это число входят 79 федеральных, 197 региональных, 60 муниципальных и 11 сопутствующих услуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 февраля выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, в ходе которого представил итоги работы регионального правительства за 2017 год и озвучил задачи на 2018 год. В частности, он подчеркнул, что МФЦ стали привычной частью жизни, когда более чем по 100 услугам можно сделать заявление в электронной форме, а затем прийти с оригиналами в МФЦ один раз за готовым результатом.