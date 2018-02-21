РИАМО - 21 фев. В столице появилась межведомственная комиссия по содействию организации съемок кинокартин в городе, соответствующее распоряжение правительства Москвы опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Создать городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в городе Москве», — говорится в документе.

В задачи комиссии будут входить поддержка в проведении съемок и организация процесса взаимодействия органов исполнительной власти Москвы, организаций и съемочных групп фильмов.

Председателем Московской кинокомиссии стал заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников, заместителем председателя — руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.