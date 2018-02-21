РИАМО – 21 фев. Инфляция с 13 по 19 февраля в России оказалась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на полпроцента, а стоимость бензина не изменилась, сообщает в среду Газета.ru.

«Инфляция в России с 13 по 19 февраля составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,5%», — говорится в сообщении.

За прошедший период цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца — на 0,4%, на маргарин, соль — на 0,2%. Гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, курятина и мука — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, на картофель, белокочанную капусту, морковь и огурцы — 1,5-3%.

Как уточняется в сообщении, цены на автомобильный бензин не изменились.