РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 фев. Более 12 миллионов рублей израсходовали в подмосковном Дзержинском на содержание освещения в 2017 году, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

В среду Панаморенко представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации за прошлый год.

«Мы стараемся уделять большее внимание освещению. Из бюджета города в 2017 году затраты на содержание сетей наружного освещения города было израсходовано 12,8 миллиона рублей. В рамках муниципального контракта восстановлены кабельные линии на участках сети электроосвещения на улицах Академика Жукова, Лермонтова и Томилинской, а также на дворовых территориях города», - сказал Панаморенко.

По его словам, в Дзержинском заменили и установили 250 энергоэффективных светильников в парковых и пешеходных зонах городских территорий. Это позволило снизить потребление электроэнергии на 7%.

«В 2017 году в Подмосковье стартовала губернаторская программа «Светлый город», в рамках которой в нашем городе благоустроена и освещена 32 светодиодными светильниками аллея Светлая», - подчеркнул Панаморенко.

Он отметил, что в 2018 году власти поставили задачу модернизировать сети наружного освещения, а также провести капитальный ремонт улицы Энергетиков на участке от МКАД до ТЭЦ-22.