РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 фев. В подмосковном Дзержинском более 170 тысяч звонков поступило в систему ЕДДС округа с ноября 2015 года по декабрь 2017 года, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко на ежегодном отчете.

В среду Панаморенко представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации в 2017 году.

«Общее количество вызовов, поступивших в систему-112 (ЕДДС) по нашему городу (Дзержинский - ред.) с 15 ноября 2015 года по 31 декабря 2017 года, составило 170 860 звонков. При этом поступило 26 651 вызовов, не требующих реагирования», - сказал Панаморенко.

Он добавил, что было предотвращено 150 угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, из них 146 - на объектах ЖКХ.