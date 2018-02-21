РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 фев. В подмосковном Дзержинском шести детям-сиротам предоставили квартиры в 2017 году, их стоимость составила более 20 миллионов рублей, сообщил на ежегодном отчете глава городского округа Виталий Панаморенко.

В среду Панаморенко представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации в 2017 году.

«В 2017 году для 6 детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, по результатам электронных аукционов приобретено шесть квартир. Стоимость квартир по результатам аукционов составила 20 000,90 миллиона рублей», - сказал Панаморенко.

Он добавил, что со всеми детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, заключены договоры найма жилых помещений. Всего с 2014 года за счет средств местного бюджета было приобретено восемь квартир.

Начиная с 2014 года за счет средств федерального бюджета было предоставлено пять квартир инвалидам. Одному инвалиду, нуждающемся в улучшении жилищных условий, выдали свидетельство о праве обеспечения жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в размере 981 тысячи рублей. Свидетельство реализовали в июле 2017 года.