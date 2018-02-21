РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов наградил почетными знаками «За заслуги перед городом», медалями «За безупречную службу» и грамотами более 20 военных ко Дню защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Мероприятие прошло в концертном зале местной администрации. Перед началом праздника участникам показали документальную хронику о становлении и развитии армии России. Почетными гостями торжества стали депутат Мособлдумы Павел Максимович, представители администрации, ветераны, военные, школьники.

«Позвольте мне сердечно поздравить всех, кто находится в этом зале, а в вашем лице и всех жителей округа с Днем защитника Отечества, со 100-летием Красной армии и пожелать вам доброго здоровья, счастья, добра и мирного неба над головой», – сказал Пестов.

Он наградил знаком отличия «За заслуги перед городом» первой степени полковника командира войсковой части Игоря Науменкова, главного хранителя фондов ФГКУ «Центральный архив министерства обороны РФ» Виталия Журавлева, помощника начальника отделения отдельного планирования военного комиссариата Подольска Минобороны РФ Ивана Ерыгина. Кроме того, медалью «За безупречную службу» первой степени были награждены начальник 2 отдела хранения ФГКУ «Центральный архив Минобороны РФ» Олег Панков и замначальника 7 отдела научно-методического планирования, комплектования и учета архивных документов ФГКУ «Центральный архив Минобороны РФ» Андрей Примак.

Пестов наградил почетными грамотами, благодарностями, медалями, знаками отличия более 20 человек. Также глава Подольска отметил заслуги более 40 военных округа. Праздничная программа продолжилась офицерским балом.