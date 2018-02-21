РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В подмосковном Подольске провели антитеррористические учения на избирательном участке с привлечением кинологов и спецслужб, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Избирательная комиссия Московской области совместно с МВД и МЧС региона в помещении ДК «Октябрь» Подольска провела учения по эвакуации и перемещению избирательных комиссий в случае ЧП во время голосования 18 марта. В тренировке приняли участие члены ТИКов, сотрудники МВД и МЧС, муниципальных образований Подмосковья, ДПС, скорой медицинской помощи, кинологи с собаками», – говорится в сообщении.

Во время мероприятия отработали слаженность действий сотрудников полиции и членов участковой избирательной комиссии при угрозе теракта в день голосования. По сценарию в импровизированном ТИКе обнаружили бесхозную сумку. Полицейские и спасатели эвакуировали людей, при этом избирательный процесс не прерывался.

В предстоящих выборах президента РФ в Подольске 18 марта примут участие более 262 тысяч избирателей. Голосование пройдет на 139 избирательных участках. Из них 129 располагаются по прежним адресам, а 10 избирательных участков создадут впервые. Открытия, в основном, затронут районы новостроек. Также избирательные участки организуют в местах временного пребывания граждан – в Подольской городской клинической больнице и в военном госпитале.