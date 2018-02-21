РИАМО - 21 фев. К предстоящему чемпионату мира по футболу Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует приобрести восемь новых поездов, увеличив парк своих поездов до 94 составов, сообщил в ходе круглого стола в среду директор по продажам ОАО «ЦППК» Сергей Русов.

В среду в Московской областной думе проходит круглый стол на тему: «Подготовка к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и о готовности Московского транспортного узла».

«По подвижному составу: на сегодня у ЦППК 86 собственных поездов, соответственно, будет закуплено еще восемь новых (поездов - ред.) к чемпионату мира. Общий парк будет 94», - сказал Русов.

Он добавил, что в депо ЦППК будут располагаться резервные составы.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».

В Подмосковье во время мирового первенства будут функционировать футбольные базы, где расположатся сильнейшие сборные мира.