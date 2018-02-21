РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Подольская городская прокуратура проверила застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой» и вынесла предписание устранить нарушения в построенном, но не сданном в эксплуатацию доме, где на данный момент живут люди без тепла и газа, соответствующий документ имеется в распоряжении «РИАМО в Подольске».

Компания ООО «ГлавГрадоСтрой застройщик» построила новый дом из корпусов №№1-4 по адресу: улица Колхозная, 55. По предложению застройщика в него заселились около 20 семей. Собственников уверили, что объект введут в эксплуатацию и обеспечат энергоресурсами до 20 ноября 2017 года. Однако до сих пор в квартиры не подали полноценное тепло и горячую воду, не подключили газ. По жалобам жильцов Подольская городская прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки установлено, что ООО «ГлавГрадоСтрой» строительство объекта не завершило. Жилые помещения дольщикам официально не передавались, при этом застройщик допустил там пребывание граждан, обеспечив их коммунальными услугами, достаточными лишь для технической эксплуатации здания, но не проживания. В адрес застройщика ООО «ГлавГрадоСтрой» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, подлежащее рассмотрению застройщиком в течение 30 дней», - говорится в документе.

Кроме того, проверка установила, что Минстрой Подмосковья продлил ООО «ГлавГрадоСтрой» срок разрешения на строительство домов по адресу: улица Колхозная, дом №55 до 20 мая. Компания-застройщик нарушила срок передачи объекта строительства участникам долевого строительства. При этом строительный объект проблемным не признавался.

Также дольщикам разъяснили, что они вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения застройщиком обязательства. При этом застройщик в течение 20 рабочих дней обязан возвратить участнику долевого строительства денежные средства, уплаченные им в счет цены договора, а также выплатить проценты на эту сумму за использование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ.