РИАМО - 21 фев. Ограничения движения ввели на нескольких участках в Малом Златоустинском переулке в центре Москвы в связи с работами на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Армянский переулок в районе пересечения с Малым Златоустинским переулком с 19 по 25 февраля круглосуточно. Малый Златоустинский переулок от Армянского переулка до дома 3, строение 3 с 19 февраля по 10 марта круглосуточно и с 21 марта по 28 апреля круглосуточно», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 29 по 30 апреля круглосуточно будет ограничено движение в Большом Златоустинском переулке в районе пересечения с Малым Златоустинским переулком.

На всех участках движение будет ограничено по одной полосе.