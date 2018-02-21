РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 21 фев. В подмосковном Дзержинском до конца 2018 года планируют отремонтировать порядка 150 подъездов многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко.

В среду Панаморенко представил жителям ежегодный отчет по итогам работы администрации в 2017 году.

«В 2017 году отремонтировали 151 подъезд. Данная работа будет продолжена и в 2018 году, нами запланировано выполнение текущего ремонта 150 подъездов многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов за счет жителей». Также продолжится работа по выполнению работ по капитальному ремонту в 39 многоквартирных домах, в том числе замена 31 лифта», – сказал Панаморенко.

Он добавил, что одной из основных задач администрации является проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В рамках реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014 – 2038 годы», в 2017 году заменили 13 лифтов в шести МКД на сумму 27,3 миллиона рублей.

Также власти провели работы по капитальному ремонту кровель шести многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что в рамках программы за два года в регионе отремонтировали 38,5 тысяч подъездов. В текущем году будет расширен состав работ - будет проведена замена окон, установка пандусов и камер видеонаблюдения. К концу 2019 должны закончить целевую программу.