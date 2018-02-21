РИАМО - 21 фев. В Москве на пересечении Вологодского проезда и дублера Алтуфьевского шоссе с 13 марта отменят левые повороты, нельзя будет повернуть с Вологодского проезда на дублер Алтуфьевского шоссе, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«На этом перекрестке периодически происходили аварии из-за ограниченной видимости. Отмена этих поворотов не добавит перепробегов, зато позволит избежать аварий и повысить безопасность на этом участке», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.