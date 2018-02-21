РИАМО - 21 фев. В подмосковном Домодедове прошел ХIX фестиваль-конкурс молодежных программ «Минздрав предупреждает...», в нем приняли участие 12 команд, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Фестиваль в который раз объединил неравнодушную и активную молодежь, стремящуюся через свое творчество рассказать и показать значимость здорового образа жизни для любого человека! Всего в конкурсе приняли участие 12 команд разных молодежных объединений», — говорится в сообщении.

В номинации «Молодежная агитбригада» первое место занял молодежный клуб «Ровесник», в номинации «Социальная реклама» — волонтерский центр «Первый». В направлении «Молодежная театрализованная программа» победу одержал молодежный клуб «Лидер».