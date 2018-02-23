РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества и пожелал им успехов, мира и добра, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Уважаемые жители Подмосковья! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Для нашей страны, для нашего Подмосковья – это особый праздник. Мы помним героические победы и традиции многих поколений защитников Родины. И гордимся, что на территории области расположены легендарные воинские соединения – элита нашей армии», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что сегодня Вооруженные Силы Российской Федерации стремительно модернизируются, в войсках появляются современная техника и оружие, но неизменными остаются мужество, самоотверженность и верность долгу солдат и офицеров.

Губернатор пожелал всем жителям Подмосковья в этот праздник успехов, мира и добра.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной Думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.