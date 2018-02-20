РИАМО - 20 фев. В новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), который открылся в деревне Шарапово подмосковного городского округа Шатура, будут оказывать первичную медицинскую помощь жителям пяти деревень, сообщил РИАМО во вторник президент Ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров.

Егоров во вторник в рамках рабочей поездки присутствовал на открытии ФАПа в деревне Шарапово городского округа Шатура.

«Этот ФАП современный, плюс ко всему, помимо того, что он оснащен полностью по современным требованиям ФАПа, одновременно там имеется трехкомнатная квартира для проживания семьи фельдшера. То есть оказание фельдшерской помощи доврачебной, оно в любое время осуществляется, то есть любой житель пяти деревень окружающих может обратиться в любое время дня и ночи», - сказал Егоров.

Он отметил, что общая численность населения пяти близлежащих деревень достигает 1 тысячи человек. По словам Егорова, в новом ФАПе будет оказывать медицинскую помощь опытный врач с большим стажем работы.

Помимо этого, во время поездки Егоров посетил храм Живоначальной Троицы.

«Настоятель молодой, замечательный. Он также, помимо этого, благословил открытие ФАПа. Это очень немаловажная деталь для жителей. Люди стали понимать, что такое церковь, стали духовно ближе», - отметил Егоров.

Также в рамках поездки Егоров пообщался с жителями деревни Шарапово. Во время встречи обсуждались не только вопросы, касающиеся темы медицины, но и вопросы сохранения лесного массива и дорог.

Помимо этого, врач посетил избирательные участки, которые располагаются во Дворце спорта «Шатура». Он отметил их доступность для маломобильной категории граждан. Также Егоров обратил внимание на то, что участки оснащены камерами видеонаблюдения, что будет способствовать открытости на выборах.

«Помимо оснащенности, мы разговаривали также о том, как подготовлены члены избирательной комиссии. Я, честно говоря, очень остался доволен, потому что это открытые, современные избирательные участки, достаточно просторные. Избирательные участки во Дворце спорта «Шатура», в современном таком здании, где населению легко будет пройти и разместиться можно будет без проблем. Я думаю, выборы пройдут качественно, открыто и легитимно», - добавил Егоров.