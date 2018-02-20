РИАМО - 20 фев. С момента появления в столице платных парковок автомобилисты всего совершили свыше 152 миллионов парковочных сессий, сообщается на сайте московского паркинга.

«С появления платных парковок в Москве автомобилисты совершили более 152 миллионов парковочных сессий. При этом с начала 2018 года водители ставили автомобиль на парковку порядка 5,3 миллиона раз», — говорится в сообщении.

В частности, в 2017 году было зарегистрировано почти 48 миллионов парковочных сессий.

«Мы постоянно работаем над качеством сервиса: добавляем новые способы оплаты, расширяем возможности мобильного приложения «Парковки Москвы», регулярно проводим опросы о том, комфортно ли автомобилистам пользоваться платными парковками. И мы видим, что число водителей, которые предпочитают оставлять машины на платных парковках, возрастает», — добавляется в сообщении.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре города. С 25 декабря 2013 года платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца. С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами.

Затем 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах, второй этап расширения провели 26 декабря 2015 года. С 26 декабря 2016 года в Москве вновь произошло точечное расширение платных парковок. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей.

Также со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок, максимальная стоимость в 200 рублей за час установлена на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.