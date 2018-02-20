РИАМО - 20 фев. Московская областная дума подготовит обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность освобождения от административной ответственности спецмашин за нарушение ПДД при выполнении неотложных служебных заданий, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Речь идет о фиксации нарушения камерами фото- и видеонаблюдения. Дело в том, что камеры не позволяют инспектору, оформляющему протокол на основании распечатанных кадров, обнаружить горящие проблесковые маячки и тем более сирену спецмашин.

«При фотофиксации свет специального светового сигнала может быть не зафиксирован, так как длительность пауз между его вспышками (продолжительность мерцания) превышает выдержку фотофиксации в несколько раз или проблесковый маячок совсем не попадает в зону охвата фотокамеры», – сказал председатель комитета Мособлдумы по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Олег Григорьев.

Он напомнил, что вместе с тем, согласно пункту 3.1 правил дорожного движения, водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований ряда разделов правил, однако штрафы выписываются, так как нарушение зафиксировано автоматической системой и сотрудники правоохранительных ведомств обязаны их оформлять.

Изначально с такой инициативой в Мособлдуму обратились представители ГБУЗ «Сергиево-Посадская ССМП».

Профильный комитет планирует представить обращение к премьер-министру на заседании Мособлдумы, которое пройдет 22 февраля.