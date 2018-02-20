РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева во вторник после отчета главы Люберец Владимира Ружицкого отметила, что глава городского округа успешно решает вопросы и является хорошим менеджером.

«В 2017 году Люберецкий район стал городским округом. Я помню, как проходили эти процедуры. Меня всегда интересовало, как Владимир Ружицкий, как менеджер, успешно решает вопросы. У него большой политический и менеджерский опыт. Как говорят наши олимпийские чемпионы, не так важно встать на пьедестал на первое место, как важно удержать эту позицию. Я считаю, что Люберцы держат эту позицию», – сказала Плещева.

Она подчеркнула, что курс президента сейчас реализуется и в Люберцах.

«Темп задал губернатор Московской области в своем обращении. Кстати, сегодняшний формат отчета, темп, и сама презентация соответствует духу лидерства, который принят у нас в Подмосковье», – пояснила Плещева.

Она отметила, что все преобразования минувшего года в Люберцах прошли успешно. По ее мнению, экономика Люберец находится в хорошем состоянии. Плещева отметила, что не каждая территория в Подмосковье может этим гордиться.

«Хотелось бы отметить, что глава Люберец всегда уделяет большое внимание гражданскому обществу, работе с молодежью. Общественная палата городского округа имеет очень активную позицию и всегда участвует во всех мероприятиях. Недаром в 2017 году мы здесь провели областной форум «Управдом». Люберцы выступают локомотивом в этом вопросе, они давно работают с управдомами. Когда мы начинали только эту тему, всегда ставили в пример Люберцы», – уточнила Плещева.

Она добавила, что работа по всем направлениям продолжается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 14 февраля выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья, в ходе которого представил итоги работы регионального правительства за 2017 год и озвучил задачи на 2018 год.