РИАМО - 21 фев. Мосгорсуд назначил на среду рассмотрение апелляционной жалобы на продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову.

Ранее суд продлил домашний арест до 19 апреля Серебренникову и экс-гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину, также до этой даты продлен срок содержания под стражей экс-главе «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому.

Рассмотрение апелляционных жалоб на продление меры пресечения обвиняемым Серебренникову, Итину и Малобродского назначено на 21 февраля 2018 года в Мосгорсуде.

Фигурантами дела проходят шесть человек: Серебренников, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин и бывший главбух Нина Масляева.

Кроме того, экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, так и не был поставлен, Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Художественного руководителя «Гоголь-центра» и создателя «Седьмой студии» Серебренникова задержали 22 августа 2017 года по подозрению в организации хищения не менее чем 68 миллионов рублей, выделенных под проект «Платформа» в 2011-2014 годах.

Согласно окончательной редакции обвинения, сумма ущерба выросла с 68 до 133 миллионов рублей.