РИАМО - 20 фев. В Московской области в ночь на 21 февраля ожидаются 20-градусные морозы, снег, гололедица, жителей региона просят быть осторожнее и внимательнее, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночь с 20 на 21 февраля в Московской области ожидается понижение температуры до минус 20 градусов, местам небольшой снег, местами гололедица», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что при сильном снеге необходимо быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

Водителям по возможности следует воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также быть предельно внимательными при дорожном движении. Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.