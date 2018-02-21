РИАМО - 21 фев. Почтовая марка с изображением парящего моста - смотровой площадки в новом столичном парке «Зарядье» - выйдет в Москве в среду, одновременно будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга, говорится в сообщении пресс-службы АР «Марка».

Парящий мост открыли в парке «Зарядье» в сентябре 2017 года. Он представляет собой смотровую площадку в виде латинской буквы V. В основе конструкции — не имеющая ни единой опоры семидесятиметровая смотровая площадка с высокими стеклянными ограждениями. Протяженность моста — 244 метра, вес — 3700 тонн.

«АО «Марка» в рамках серии «Выпуск по программе «Европа» 21 февраля выпустит почтовую марку, посвященную мостам. В качестве сюжета для почтовой марки использовано изображение парящего моста в Москве. На почтовой марке изображен парящий мост над Москвой-рекой на фоне Кремля и логотип Europa», - отмечается в сообщении.

Дополнительно к выпуску почтовой марки будет издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга, а также выпущена художественная обложка, внутри — почтовые марки и конверт первого дня с гашением для Москвы.

Художник-дизайнер марки - В. Бельтюков. Номинал марки - 28 рублей. Тираж 184 тысячи.