РИАМО - 21 фев. Кинотеатр виртуальной реальности откроется в Москве в среду, за один вечер можно будет побывать в космосе и Центре управления полетами, пройтись по залам Третьяковки и паркам, выйти на сцены МХТ имени Чехова и Московской консерватории, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Первый в России кинотеатр виртуальной реальности откроется в Еврейском музее и центре толерантности 21 февраля. «Москва — город образования» — это мобильный кинотеатр, объединивший 5D-технологии и виртуальную реальность. Его 40 экскурсий посвящены четырем темам: освоению космоса, проблемам экологии, Серебряному веку, многоконфессиональной истории столицы», - говорится в сообщении.

Виртуальные путешественники побывают в центре подготовки космонавтов и в центре управления полетами, выйдут на сцены МХТ имени А.П. Чехова и Рахманиновского зала Московской консерватории. Они прогуляются по залам Третьяковской галереи, московским улицам и паркам.

А специалисты познакомят гостей с технологией панорамного видео. Директора школ расскажут об использовании видео 360 градусов на уроках, ведущие виртуальных путешествий — о съемках, а эксперты — о городских проектах, где применяют такие технологии.

Также в программе премьера фильма «Москва многоконфессиональная» и небольшой концерт. Несколько песен в этот вечер исполнит оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров.

Все виртуальные образовательные путешествия созданы Московским институтом открытого образования по инициативе департамента образования.