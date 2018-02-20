РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. Регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО) ОГИБДД УМВД России по Подольску не будет работать в праздничные дни 23 февраля и 8 марта, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Подольск информирует о графике работы отделения РЭО в предстоящие выходные и праздничные дни: 23, 25 февраля, 8, 11 марта – приема не будет», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 24 февраля и 10 марта специалисты будут принимать граждан согласно графику.

Девятого марта прием будет осуществляться по предварительной записи через портал государственных услуг на сайте: www.gosuslugi.ru.