РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 фев. В Красногорске на торжественном приеме главы округа в преддверии Дня защитника Отечества собралось более 80 ветеранов и представителей Вооруженных Сил РФ, для них исполнили творческие номера, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Мероприятие также посетили почетные граждане Красногорского района, депутаты Мособлдумы и местного совета депутатов.

«100-летие Красной Армии и флота – особый день в жизни нашей страны. Наверное, нет в мире другого государства, которое испытало бы столько тягот от военных действий. И нет другой страны, от силы и армии которой зависят свобода и независимость столь многих народов», – сказал глава округа Радий Хабиров, приветствуя участников встречи.

Он поздравил с приближающимся праздником ветеранов ВОВ. А также отметил заслуги тех, кто в нынешнее время выполняет свой интернациональный долг.

Со словами благодарности к собравшимся также обратилась депутат Московской областной думы Галина Уткина.

«Прежде всего, это день сильных духом, смелых мужчин, которым есть, кого и что защищать», – подчеркнула она.

Администрация Красногорска наградила многих участников мероприятия почетными грамотами и благодарственными письмами. Для гостей выступили творческий коллектив «Школы гардемаринов» под руководством народного артиста России, члена общественной палаты Красногорска Дмитрия Харатьяна и концертный хор «Алые паруса».