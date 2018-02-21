РИАМО - 21 фев. Всероссийский урок мужества соберет школьников по всей стране в среду, в рамках мероприятия детям расскажут о проекте «Маленькие герои большой войны», говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Спешите делать добро!».

«Двадцать первого февраля 2018 года с 12:00 до 13:00 по московскому времени впервые состоится Всероссийский урок мужества: в прямом эфире миллионы школьников из разных уголков нашей страны смогут узнать исторические факты о том, как их сверстники встали на защиту Родины и наравне со взрослыми сражались за мир и победу», - говорится в сообщении.

Вместе с историком, ветераном, членом Союза писателей России Аркадием Никоноровым школьникам и учителям расскажут об уникальной книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», в которой собраны исторически подтвержденные факты о героических подвигах 400 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В рамках Всероссийского урока мужества будет объявлен творческий конкурс #СпасибоМаленькомуГерою, а также российские школы пригласят принять участие во Всероссийской посадке аллей маленьких героев на территории школы.

«В 2018 году проект «Маленькие герои большой войны» получил государственную поддержку и реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Проект направлен на сохранение памяти поколений о подвигах детей и подростков во время Великой Отечественной войны», - уточняется в сообщении.

Проект «Маленькие герои большой войны» запущен благотворительным фондом «Спешите делать добро!» в 2015 году, в честь 70-летия Великой Победы. Старт проекту дал выпуск первого тома книги-трилогии, в 2016 году вышли в свет второй и третий тома, а 23 марта 2017 года в Колонном зале Дома Союзов состоялся торжественный концерт-презентация с участием всего авторского коллектива книги, ветеранов, общественных организаций, музыкальных детских коллективов, кадетских корпусов.