РИАМО - 21 фев. Министр образования Московской области Марина Захарова в среду в подмосковном Красногорске проведет личный прием граждан по вопросам образования, в ходе которого ответит на вопросы жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В рамках тематического приема граждан по вопросам социальной сферы министр образования Московской области Марина Захарова в среду, 21 февраля, проведет личный прием населения по вопросам образования. Прием пройдет в министерстве образования Московской области по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1», - отмечается в сообщении.

Захарова ответит на все вопросы жителей Московской области, связанные с деятельностью системы образования — дошкольного, общего, профессионального образования, воспитания и дополнительного образования детей, а также на вопросы защиты прав детей-сирот.