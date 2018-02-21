РИАМО - 21 фев. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области в среду проведут прием населения в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В среду, 21 февраля, в общественной приемной исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления городского округа Котельники состоится прием граждан», - говорится в сообщении.

В этот день прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №9 Главгосстройнадзора Московской области.

Прием граждан пройдет с 10:00 до 13:00 часов без предварительной записи по адресу: Котельники, Дзержинское шоссе, дом 5/4.