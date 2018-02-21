РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. В молодежном центре «Максимум» Подольска в среду пройдут соревнования по русскому жиму «Мистер Мускул», посвященные 100-летней годовщине образования Красной армии, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум»» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования будут проводиться с целью пропаганды здорового образа жизни, а принять участие смогут все желающие.

«Спортсмены Подольска смогут помериться силами в жиме лежа в рамках традиционного соревнования «Мистер Мускул». Турнир будет посвящен 100-летней годовщине образования Красной армии и состоится в молодежном центре «Максимум» 21 февраля. Для участия в соревнованиях спортсменам нужно будет прислать заявку, которая выложена в группе центра в соцсети «ВКонтакте» на почту - maximum_mc@mail.ru», - говорится в сообщении.

Соревнования начнутся в 18:00 и будут проходить по адресу: поселок Кузнечики, дом 8. Победителя определят члены жюри.

Днем рождения Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года, когда для защиты Советской России от внешних и внутренних врагов были созданы Красная армия и Красный флот.