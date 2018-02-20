РИАМО - 20 фев. Московское областное УФАС рассмотрело жалобы ООО «Феникс» на действия ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского» при проведении электронных аукционов на поставку шовного материала, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Согласно доводам жалоб, учреждение неправомерно отклонило заявку общества на участие в электронных аукционах.

«Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС пришло к выводу о неправомерности действий ГБУЗ МО МОНИКИ и признало жалобы ООО «Феникс» обоснованными», - говорится в сообщении.

Антимонопольное ведомство выдало учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.