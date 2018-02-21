РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Пожарные Подольска в преддверии Дня защитника Отечества смогут бесплатно покататься на горнолыжном комплексе «Красная горка» в среду, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня защитника Отечества подольский пожарно-спасательный гарнизон и горнолыжный комплекс «Красная горка» 21 февраля проведут для пожарных и спасателей, а также членов их семей, пожарно-спасательные катания в боевках (спецодежде пожарного – ред.). В программе мероприятия: демонстрационные, одиночные и групповые проезды лыжников, бесплатный мастер-класс от инструкторов для пожарных и спасателей, а также шоу-проезд инструкторов для всех желающих (по трассе с пожарным рукавом)», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 17:00 и пройдет до 21:00 по адресу: улица Гаражный проезд, дом 8А. Вход свободный.