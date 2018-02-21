РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. Сто лет со дня основания Красной Армии отпразднуют в Королеве торжественным концертом, в рамках мероприятия состоится вручение юбилейных медалей ветеранам вооруженных сил.

Встреча, посвященная столетию Красной Армии, состоится во Дворце культуры «Юбилейный» в среду. В рамках встречи пройдет праздничный концерт и торжественное награждение ветеранов юбилейными медалями.

Традиционно днем основания Красной Армии считается День защитника Отечества, 23 февраля – именно в этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил.