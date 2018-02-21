РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. Жители подмосковного Подольска в среду смогут бесплатно посмотреть советский комедийный фильм «Служебный роман», сообщается на сайте ДК имени Карла Маркса.

«В доме культуры имени Карла Маркса 21 февраля состоится бесплатный показ легендарного советского фильма «Служебный роман». Этот киношедевр знаком каждому. Мы приглашаем в гости любителей советской классики и просто всех тех, кто любит хорошие комедии. Начнется кинопоказ в 18:00. Вход бесплатный», – говорится в сообщении.

Советский художественный фильм «Служебный роман» – это лирическая трагикомедия режиссера Эльдара Рязанова. Фильм снимали в 1977 году на киностудии «Мосфильм», а в 1978 году кинокартина стала лидером проката, «Служебный роман» посмотрели более 58 миллионов зрителей.