РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев проведет прием жителей в Подольске в среду, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду, 21 февраля, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области (Владимир Головнев – ред.)», – говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала), без предварительной записи. Подробности можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.