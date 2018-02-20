РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В подмосковном Подольске грузовой автомобиль КамАЗ врезался в иномарку Kia Rio, автомобили участников инцидента заняли целую полосу, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Во вторник я проезжала в центре Подольска по улице Кирова и увидела, как грузовой автомобиль КамАЗ врезался в Kia Rio, чуть не доезжая светофора (остановка «Родина» в районе дома №33)», – сказала очевидец происшествия.

По ее словам, водители не пострадали. Однако из-за отсутствия одной полосы проезд на данном участке затруднен.