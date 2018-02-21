РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В подмосковном Подольске в среду замглавы администрации Виктор Чуб проведет прием граждан по вопросам социальной сферы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Подмосковье 21 февраля состоится областной тематический прием граждан по вопросам социальной сферы. Мероприятие пройдет в приемных правительства Московской области, министерствах образования, социального развития, здравоохранения, физической культуры и спорта Московской области и других структурах.

«В администрации Подольска 21 февраля с 11:00 до 13:00 первый заместитель главы администрации Виктор Чуб примет граждан по вопросам социальной сферы. Мероприятие пройдет по адресу: улица Кирова, дом №4, кабинет 411. Телефон для справок: 8(496)755-57-09. Помимо этого, с 12:00 до 16:00 прием будут проводить уполномоченные должностные лица комитета по образованию (улица Веллинга, дом №3), комитета по физической культуре и спорту (улица Клемента Готвальда, дом №4), а также комитета по делам молодежи (улица Кирова, дом №4)», – говорится в сообщении.

Отдел по учету и распределению жилья администрации округа (проспект Ленина, дом №8), отдел экологии и охраны здоровья граждан (улица Свердлова, дом №5А), МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (улица Чистова, дом №11/8) также будут готовы принять граждан в среду.

Кроме того, жители смогут задать свои вопросы на приеме в общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления в Подольске по адресу: улица Кирова, дом №4 (вход со стороны концертного зала).