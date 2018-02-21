РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 фев. Сотрудники дома культуры «ЗиО» в Подольске в среду расскажут старшеклассникам и студентам образовательных учреждений о великих полководцах Красной армии, мероприятие пройдет в рамках празднования Дня защитника Отечества, сообщается на сайте администрации округа.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Госдумой и подписанным президентом 13 марта 1995 года. Кроме того, в текущем году отмечается 100-летний юбилей Красной армии, которая была создана 28 и 29 января 1918 года для защиты советской России от внешних и внутренних врагов.

«В преддверии праздника Дня защитника Отечества в доме культуры «ЗиО» Подольска пройдут тематические мероприятия. Так, 21 февраля сотрудники ДК проведут для старшеклассников школ №№8, 9, 14, гимназии №4, лицея №1 и учащихся колледжа имени Никулина программу «Легендарные полководцы Красной армии». Ребятам предстоит узнать биографию красных полководцев Чапаева, Щорса и Фрунзе», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в понедельник в танцевальном зале ДК открылась выставка «Красная армия всех сильней». В экспозиции представлены работы маленьких художников, посещающих изостудии «Творчество» и «Цветик-семицветик». 20 февраля учащиеся третьих классов школы №9 примут участие в конкурсной программе «А ну-ка мальчики».