РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 фев. Два заместителя руководителя администрации подмосковного Королева в среду проведут тематический прием жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Встретятся с жителями заместители руководителя администрации Виктория Королева и Илья Конышев. Прием пройдет по адресу: улица Октябрьская, дом №4. Жители смогут задать вопросы по социальному обеспечению, развитию спорта и другие.

«Тематический прием граждан по вопросам здравоохранения, образования, социального обеспечения, а также физической культуры и спорта состоится 21 февраля с 10:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

На приеме также будут присутствовать представители соответствующих учреждений.