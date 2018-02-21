РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 фев. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по Московской области Вадим Фомченков в среду проведет прием граждан в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Двадцать первого февраля с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Вадим Фомченков проведет прием граждан по вопросам, касающимся деятельности полиции», – говорится в сообщении.

Предварительная запись осуществляется по телефону: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90. Прием будет проводиться по адресу: Люберцы, улица Котельническая, дом №7А. На приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.