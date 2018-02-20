РИАМО - 20 фев. В предстоящие выходные центры госуслуг в Москве не будут работать только один день — 23 февраля, а для органов ЗАГС нерабочими днями станут 23, 25 и 26 февраля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Для удобства посетителей сотрудники офисов «Мои Документы» будут отдыхать только один день — 23 февраля. Во все остальные дни москвичи смогут получить госуслуги в обычном режиме: с 08:00 до 20:00 без перерывов в обычных центрах и с 10:00 до 22:00 — во флагманском центре», - говорится в сообщении.

В преддверии праздников в офисах «Мои документы» проходят мастер-классы и выставки. Например, экспозиции ко Дню защитника Отечества весь февраль можно посмотреть в центрах госуслуг районов Ивановское, Восточное Измайлово, Тимирязевский и Московский. А в Ломоносовском районе для посетителей 21 февраля пройдет мастер-класс по изготовлению праздничных открыток.

Кроме того, изменяется и режим работы органов ЗАГС. Нерабочими днями для сотрудников станут 23, 25 и 26 февраля. В субботу, 24 февраля, загсы работают в обычном режиме.

Центры госуслуг «Мои Документы» работают во всех районах Москвы. За один визит можно получить сразу несколько услуг. Здесь также можно сделать копии документов, сфотографироваться, оплатить пошлины, распечатать документы с флешки, выпить кофе и перекусить. Для детей оборудованы игровые уголки.