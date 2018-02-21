РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В микрорайоне Климовск Подольска представители УК и подрядных организаций обсудят с жителями вопросы зимнего содержания домов и ремонта подъездов на встрече в среду, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В малом зале климовской детской музыкальной школы (микрорайон Климовск, улица Театральная, дом №6) 21 февраля в 17:00 состоится рабочая встреча с представителями собственников многоквартирных домов. В рамках встречи участники обсудят вопросы проведения работ по капитальному ремонту домов, ремонту подъездов и обслуживания многоквартирных домов в зимний период, в частности вопросы уборки снега с крыш», – говорится в сообщении.

На встрече будут присутствовать представители территориального управления в микрорайоне Климовск, управляющих и подрядных организаций, депутаты округа. На встречу приглашаются собственники жилых помещений в многоквартирных домах, председатели советов многоквартирных домов, старшие по домам и все желающие.