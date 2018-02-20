РИАМО - 20 фев. В Ступине по результатам прокурорской проверки должностное лицо органа местного самоуправления привлекли к ответственности за нарушение сроков оплаты муниципальных контрактов, виновное лицо заплатить штрафы в размере 60 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства.

Проверка прокуратуры показала, что в прошлом году администрация сельского поселения Аксиньинское Ступинского района заключила с коммерческой фирмой муниципальный контракт на ремонт спортивной площадки на сумму свыше миллиона рублей. Работы были завершены в срок, в июне 2017 года. Однако администрация сельского поселения произвела расчет с организацией по исполненному муниципальному контракту только спустя 4 месяца.

«В ходе проверочных мероприятий также были выявлены нарушения, допущенные администрацией сельского поселения Аксиньинское при производстве оплаты работ по еще одному муниципальному контракту. По результатам проверки Ступинская городская прокуратура возбудила в отношении ответственного должностного лица – заместителя руководителя администрации сельского поселения Аксиньинское два дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд)», - говорится в сообщении.

Постановлением УФАС по Московской области виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей. Руководителю администрации сельского поселения Аксиньинское прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.