РИАМО - 20 фев. Пять дополнительных пожарных депо заработают в селах и деревнях Дмитровского, Волоколамского, Щелковского районов, а также в городских округах Ступино и Клин, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимущество приняло пять зданий пожарных депо в областную собственность, в которых разместились территориальные управления ГКУ МО «Мособлпожспас», - сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Пожарные депо построены органами местного самоуправления муниципалитетов в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья» из быстровозводимых модульных конструкций и уже готовы к работе по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

В зданиях пожарных депо предусмотрены рабочие кабинеты, учебный класс, комнаты для отдыха, приема пищи, душ, туалет, служебные помещения, раздевалки и просторный гараж для автомобилей. Все помещения депо оборудованы необходимой техникой, а на территории пожарной части предусмотрены спортивные комплексы для тренировки пожарных.

Новое депо будет охранять покой деревни Ольявидово Якотского сельского поселения и его окрестностей в Дмитровском районе. Отдельный пост 270 пожарной части, на котором работают 13 пожарных, охватывает 43 населенных пункта с населением 5308 человек.

В селе Ильинское сельского поселения Ярополецкое пост пожарной части 208 построен на улице Полевая, строение 16 обеспечивает пожарную безопасность свыше 2950 человек 41 населенного пункта ближайших к селу территорий Волоколамского района. Зона, за которую отвечают 13 пожарных, работающие в депо, занимает почти 248 квадратных километров.

На страже поселка Малино и 29 окрестных деревень и сел 44 работника пожарной части № 271. Под «опекой» данной пожарной части 7396 человек, проживающих на территории в 250 квадратных километра в городском округе Ступино.

Отдельный пост 225 пожарной части в деревне Слобода Воронинского сельского поселения обеспечивает безопасность 43 «соседей» поселения в Клину. 309 квадратных километров, на которых проживает 4423 человека, обслуживают 13 пожарных Слободской пожарной части.

Самая многонаселенная зона обслуживания досталась пожарной части №300 в деревне Медвежьи Озера Щелковского района. Здесь на самой маленькой территории в 42 квадратных километра расположены 11 населенных пунктов, в которых проживает 7473 человека. В пожарной части работают 47 человек.