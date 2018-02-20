РИАМО - 20 фев. С марта 2018 года в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» ежемесячно можно будет изучать фенологические процессы и явления природы, в рамках масштабной работы будет проводиться изучение биологического разнообразия заповедника, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

«С 2017 года, объявленного в России Годом экологии, музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» начал новую веху своей истории. Проекты «25 зеленых дней», рассказывающий о садовых культурах усадьбы Антона Павловича Чехова, «Метеопост «Мелихово», призванный возобновить исторические наблюдения за погодой, дали старт развитию нового направления научной и просветительской деятельности музея – изучению заповедной природы территории усадьбы и ее окрестностей», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

С января в музее началась настоящая перепись птиц. Зимующие и перелетные, кочующие и оседлые птицы будут изучены, описаны и станут частью уникального для музея-заповедника проекта – орнитологических прогулок в Мелихове.

Только за первый месяц на территории музея было идентифицировано 20 видов. Помимо привычных галок, серых ворон, сорок, полевых воробьев, синиц и снегирей, в Мелихове можно увидеть сойку, обыкновенного поползня, черноголовую гаичку, лазоревку, длиннохвостую синицу-ополовника, дрозда-рябинника. В уникальной экосистеме заповедника живут и кормятся минимум пять видов дятлов, включая занесенного в Красную книгу России среднего пестрого дятла.

В материале отмечается, что Чехов проявлял к птицам особый интерес. С нетерпением ждал прилета грачей и скворцов, отмечал сезонные миграции журавлей, с удовольствием слушал пение соловьев, развешивал с домочадцами кормушки и скворечники. В мелиховской природе и ее обитателях писатель находил то «изумительное» и «трогательное», что, по его словам, «окупает своею поэзией и новизною все неудобства жизни».