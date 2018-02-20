РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 фев. В Подольске сотрудники ГИБДД организовали для школьников дискотеку с играми и конкурсами, на которой раздали всем световозвращающие элементы, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

В ДК «Молодежный» представители ГИБДД провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Световозвращающая дискотека». Это новый способ обратить внимание детей на правила дорожного движения.

«Ученики 5-7 классов участвовали в мероприятии вместе с классными руководителями. Дети получили массу положительных эмоций и были в восторге. Дресс-код «Световозвращающей дискотеки» – темная одежда, которую чаще всего используют жители горокруга в обычной жизни», – говорится в сообщении.

Каждый участник при входе получил в подарок светоотражающий браслет. Инспекторы по пропаганде БДД отдела ГИБДД УМВД России по Подольску Елена Тихонова и Юлия Шматкова совместно с заместителем директора по воспитательной работе МОУ «Толбинская СОШ» Валентиной Осиповой вели дискотеку в светоотражающих жилетах.

До танцев ребята поучаствовали в разминке вместе с героем Зебриком. Организаторы подбирали музыку, учитывая пожелания детей. Опрос по музыкальным предпочтениям был проведен заранее. В перерывах сотрудник устраивали конкурсы по тематике безопасности дорожного движения.

Участникам нужно было своевременно реагировать в танце на смену сигналов светофора, изображать командами дорожные знаки, отгадывать с помощью картинок слова песен про автомобили.