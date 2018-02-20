РИАМО - 20 фев. Столичные железнодорожники проведут ремонт и модернизацию более 400 километров пути с помощью спутниковых систем в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В 2018 году столичные железнодорожники увеличат объемы модернизации и ремонта пути с помощью спутниковых систем более чем в два раза. Так, если в 2017 году отремонтировано всего 165 километров пути, то в текущем году запланирован ремонт 311 километров и модернизация 129 километров пути», - говорится в сообщении.

Работы направлены на повышение надежности и устойчивости путевой инфраструктуры к внешним воздействиям, а также увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов.

Ремонт и модернизация пути с помощью инновационных технологий будут проводиться на четырех направлениях: Москва – Смоленск, Москва – Ряжск, Москва – Курск и Москва – Брянск.

На Смоленском направлении будет реализовываться пилотный проект – впервые по цифровой технологии «Комплексной системы пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта» (КСПД ИЖТ) запланирован ремонт пути на станциях «Бородино», «Гагарин», «Туманово», «Мещерская» и «Блокпост 161 км», что позволит повысить скорость до 140 километров в час, а также плавность хода поездов при проходе станций.

Инновационные технологии при проведении планового ремонта и модернизации пути применяются на столичной магистрали с 2015 года. За три года с помощью спутниковых систем железнодорожники отремонтировали и модернизировали 239,3 километра пути.

Создание цифровой модели пути позволяет максимально точно моделировать положение объектов инфраструктуры и подвижного состава в трехмерном пространстве и обеспечивать высокоточную постановку пути в проектное положение.