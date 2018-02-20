РИАМО - 20 фев. Второго и 31 марта жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть два полнолуния, это редкое явление получило название «Голубая Луна», говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«В первый весенний месяц - 2 и 31 марта — произойдут сразу два полнолуния. Такое нечастое совпадение принято называть «голубой» Луной», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов, на самом деле Луна в голубой цвет не окрасится, она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года.

«Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг», — добавил Турилов.

Это астрономическое явление обычно происходит раз в 2-3 года. Астрономы объясняют это так: промежуток времени между двумя полнолуниями — 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому приблизительно за 2,715 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние. Из-за этого в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати.

Следующее время «голубой» Луны придется на октябрь 2020 года.